ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ

By Priyanka Das

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ସହରରେ ପାରଦ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଖରା ଯୋଗୁଁ ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି।

ଟିଟିଲାଗଡ ୩୯.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସବୁଠାରୁ ଉତପ୍ତ ସହର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ୧୨ ଓ ୧୩ ତରିଖରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗଂଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୬ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧୨ ରୁ ୧୮ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୧୪ ରୁ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ୱେଭ ଚେତବାନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ବରଗଡ଼ କୁ ହିଟୱେଭ ଚେତବାନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ୧୫ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗିର ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ । ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବାର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତାତି ଅଭିଶାପ ସାଜିଛି । ନିଜର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଖରାରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଣିକି 'ଅନଲାଇନ…

ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ…

ସତର୍କତା: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଖର ଖରା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନବାହାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଣିକି ‘ଅନଲାଇନ…

ବଢ଼ିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ; ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ…

ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ’ ଅବସରରେ …

କଳାହାଣ୍ଡିର ୪୧ଟି ଗାଁର ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଏକର…

