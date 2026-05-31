ପତ୍ନୀ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ବାପଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ’ଣ ଏହି ଆଧାରରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ସ୍ୱାମୀ ?
ଯଦି ପତ୍ନୀ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାରଣ ବିନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୧ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଜ ବାପଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା।
Section 9 Hindu Marriage Act : ବିବାହ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ମତଭେଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ବିବାଦ ପରେ ପତ୍ନୀ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଯଦି ପତ୍ନୀ କୌଣସି ଠୋସ କାରଣ ବିନା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୧ ବର୍ଷ ଧରି ବାପଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନିଆଯାଇପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଅଧିନିୟମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଅଧିକାର ଦିଏ।
ପରିତ୍ୟାଗ (Desertion) ର ମଜବୁତ ଆଇନଗତ ଆଧାର
ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପତ୍ନୀ ବିନା କୌଣସି ବୈଧ କିମ୍ବା ଠୋସ କାରଣରୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ (Desertion) ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଜୀବନସାଥୀ କ୍ରମାଗତ ୧ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପୀଡ଼ିତ ପକ୍ଷଙ୍କର କୋର୍ଟ ଯିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏପରି ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ‘ପରିତ୍ୟାଗ’ର ଦୃଢ଼ ଆଧାର କରି ଅଦାଲତରେ ଏକତରଫା ଛାଡ଼ପତ୍ର ମକଦ୍ଦମା ସହଜରେ ଦାୟର କରିପାରିବେ।
ମାନସିକ କ୍ରୂରତା ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ ବଡ଼ କାରଣ
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ବାପଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନେକ ରାୟରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ବିନା କୌଣସି ଠୋସ କାରଣରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୈବାହିକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ‘ମାନସିକ କ୍ରୂରତା’ ଅଟେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅଦାଲତରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେବେ ବିଚାରପତି ଏହି କ୍ରୂରତା ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଧାରା ୯ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଅଧିକାରର ପୁନଃସ୍ଥାପନ (Restitution of Conjugal Rights) ର ରାସ୍ତା
ବିବାଦ ବଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୯ ର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ବୈବାହିକ ଅଧିକାରର ପୁନଃସ୍ଥାପନ (Restitution of Conjugal Rights) କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଠୋସ କାରଣରୁ ଅଲଗା ନ ରହିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଦାଲତୀ ଆଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଫେରି ନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଦାବି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଏ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସମୟସୀମା
ବୈବାହିକ ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିନା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ, ଏଠାରେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଆଇନତଃ ଏକତରଫା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ କୋର୍ଟରେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହକୁ ଅତି କମରେ ୧ ବର୍ଷ ସମୟ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଥିବ।