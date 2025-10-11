ହେ ଭଗବାନ! ୯ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦରେ ପଡିଛି ଲୁହା ଶିକୁଳି; ପଚାରିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି …
ଜୋକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନୁ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରଜଗଡ଼ ତହସିଲର ଜାଖୋଡ ଗାଁରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜୋକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନରେଶ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି , ସେ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ।
କୂଅ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଜୋକର ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଥିଲେ।ସେ କୂଅ ଖୋଳିବା କାମ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, କୂଅ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନରେଶ ଦେବୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଘରୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ଥରେ, ସେ ମୁକୁନ୍ଦଗଡ଼ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ପରେ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି: ଜୋକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାଟି ଘରେ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନରେଶ ଦେବୀ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ସୋନମ ଏବଂ ଶର୍ମିଲା ବିବାହିତ, ଯେତେବେଳେ ନୀତୁ (ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) ଏବଂ ଋଷିକା (ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) ଗ୍ରାମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ।
ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ:ନରେଶ ଦେବୀ ଅନେକ ଥର ସୁରଜଗଡ଼ ତହସିଲ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ଯାଇଥିବା କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଏବେ ସରକାର ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ।
ସେ କୁହନ୍ତି, “ଆମେ ଜୋକରକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଉ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ କେବଳ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।” ଗାଁ ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ।