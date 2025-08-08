ନିଜ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀର କାନିକୁ ଚିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମହିଳା
"ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଡ଼ୋରୀ ତା ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଯିଏ ତୁମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ"।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ରାତି ପାହିଲେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ହେଲେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀର କାନିକୁ ଚିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଲା ମହିଳା। ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି।
ତେବେ ଉତ୍ତରକାଶିର ଧରାଲି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ନିଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ।
ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେକିବାକୁ ମିଳିଲା ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଲା। ଅହମଦାବାଦର ଇଶାନପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଧନଗୌରୀ ବରୌଲିଆ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଧରାଲିରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିନାଶ, ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପରିବେଶ ଥିଲା।
ଘରୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନଗୌରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୟରେ ଥରୁଥିବା ମୁହଁରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ହସ ଖେଳିଗଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ରାଖୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି ନିରନ୍ତର ତିନି ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧନଗୌରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିପାରିନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହ ଭୟର ନଥିଲା, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସର ଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀର କାନି ଚିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଲେ। କାରଣ କୁହାଯାଏ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଡ଼ୋରୀ ତା ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଯିଏ ତୁମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ମହିଳା ଜଣକ କ’ଣ କହିଲେ: ରାଖୀ ବାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଲେ – “ମୋ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି, ଯିଏ କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆମ ପାଖରେ ରହି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି।” ଏହା କେବଳ ଏକ କପଡ଼ା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଜଣେ ଭଉଣୀର ତାଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭାଇ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅଟଳ ସ୍ନେହ ସହିର ଡ଼ୋରୀ ଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ।
ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଲା ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ: ଏପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଲା।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଦୃଶ୍ୟ ମାନବିକତା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହୋଇଗଲା।