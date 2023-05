ଆମ୍ବ ବିକିବାର ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ; ରିଲ୍ ନୁହେଁ ରିଅଲରେ ନାଚି ଗାଡି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୁନି ବିକାଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଘର ଚଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି । ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତଥାପି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜାଣତରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ ଜଣେ କୁନି ଆମ୍ବ ବିକାଳି ବିଷୟରେ.. ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମ୍ବ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବେପାରୀ ଆମ୍ବ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଏତେ ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଥଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ବ କାହିଁକି କିଣିବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କିଏ କମ୍ ଦାମରେ ଦେଉଛି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ନଗଦ ଆମ୍ବ କହି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୁନି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଅଟକାଇ ଆମ୍ବ ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏହାକୁ ବିଜନେସ୍ ର ନୂଆ ଟେକନିକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

A boy is dancing near a mango cart trying to get the attention of motorists (customers) in Yelawal along Mysuru-Madikeri National Highway. Dozens of such carts are lined up in the stretch during mango season.

(VC: Chetan Gowda) pic.twitter.com/eEepJSztyd

