ମାନିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ହଟାଇବେ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ

ଟିଏମ୍‌ସି ସରକାର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଯାହାକୁ ‘ଧାମ’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରହିଲା ନାହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଉଁ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିବ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ଉଠିବ ବୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ମାମଲା କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୋଇଥିବାରୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ।

ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପରେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ହେବ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବ ସରକାର ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଥିଲା।-ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟିବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ…

ଟିଏମ୍‌ସି ସରକାର ଦୀଘାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଯାହାକୁ ‘ଧାମ’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଥିଲା। ହେଲେ ଶୁଣିନଥିଲେ ମମତା ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି। ଆଉ ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ; “ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ’ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯାହା ଭାରତର ପବିତ୍ର ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ନାମ ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଭାବନା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ହେଲେ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ‘ଧାମ’ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଗବେଷକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।

ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଗାରିମା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ‘ଧାମ’ ଶବ୍ଦ ହଟାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର।

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ…

ଆରବ ସାଗର ଗଭୀର ପାଣି ତଳେ ଓମାନରୁ ଗୁଜରାଟକୁ…

RBI ଛାଟ ପରେ ସୁଧୁରୁଛି Paytm; ୬ ମାସରେ…

1 of 23,572