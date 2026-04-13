ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ମିଳିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି; ଖୁବଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି GI ଟ୍ୟାଗ!

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇପାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା, ଉତ୍ସାହିତ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ।

By Priyanka Das

Nayagarh Chhenapoda GI Tag: ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ମିଠା ‘ଛେନାପୋଡ଼’ର ମହକ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼କୁ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ (Geographical Indication Tag) ମିଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ’ ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କାହିଁକି ଏହି ମାନ୍ୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ଓ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ନକଲି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରପ୍ତାନି ସୁବିଧା ବଢ଼ିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖକୁ ‘ବିଶ୍ୱ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଠା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

 

