୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖି ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଲମ୍ୱା ଲମ୍ୱା ଛକା ମାରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍

ବୈଭବଙ୍କ ଖେଳିବାର ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ୍ ଭାଇରାଲ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ‘ଛକା ମାରିବା ମେସିନ୍’ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ଚୌକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ବି ଛକା ମାରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରାଇ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କାରଣ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ୪୪ ରନର ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ବି ଛକା ମାରିପାରି ନଥିଲେ।

ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ…

ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ,…

ଇନିଂସରେ ଗୋଟିଏ ବି ଛକା ନଥିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବୈଭବ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ନଥିଲେ। ସେ ୨୨ ବଲ୍ ରୁ ୨୦୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୪୪ ରନ୍ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଟ୍ ସହିତ ବୋଲିଂକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ କୌଣସି ଛକା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ୯ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ଏହି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯିଏ IPL ୨୦୨୬ ରେ ୭୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଜେ ଏକ ରେକର୍ଡ। ସେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୋଟ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୧୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୩୪ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।

ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଛକା ମାରି ନିଜର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ A ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଛକା ନ ବାହାରିବା ଏହାକୁ ଏକ ବିରଳ ଇନିଂସ କରିଥାଏ।

୩୬ ବଲ୍, ୧୨ ଚୌକା, ୦ ଛକା:

ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ; ସେହି ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତିନୋଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

ଏହି ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ସେ ୩୬ ବଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୨ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଛକା ମାରିନାହାଁନ୍ତି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ବର୍ଷେ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ; ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଆଧାରରେ, ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସହିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।

କିନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, କାରଣ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଇନିଂସରେ କେବଳ ଦୁଇଥର ୫୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ…

ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ,…

ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ କିମି ଦୂରରୁ ଆକ୍ରମଣ…

ଭାରତ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହି ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ…

1 of 9,412