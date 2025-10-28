ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲ, ମିଳେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା, ଭଡ଼ା ମାତ୍ର ୨୨ ଟଙ୍କା
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କ’ଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାଓ୍ୱାରରେ ଥିବା ଏହି କାରାଭାନସେରାଇ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚକିତ କରିଦେବ।
ଆପଣ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୭୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା (ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଟଙ୍କା) ଦେଇ ରାତି ବିତାଇପାରିବେ। ଏହି ହୋଟେଲ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗର ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗର ଡେଭିଡ ସିମ୍ପସନ୍, ଯାହାଙ୍କୁ “ଦି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ୟୁଜିଟିଭ୍” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ @djjsimpson ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ଡେଭିଡ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଜାଗାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲ ଭାବରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ୨୨ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ପାଇବେ, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ହୋଟେଲଟି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ଏବଂ ଏଠାକାର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଯୁଗର କଥା ମନେ ପକାଇବ।
ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହୋଟେଲର ବିଛଣାଗୁଡ଼ିକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ହୋଟେଲରେ, ଆପଣ ବିଛଣା ଭାବରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଦୋଉଡିଆ ଖଟିଆ ପାଇବେ।
ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କଣ:
ଏହି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟ, ସଫା ଚାଦର, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଙ୍ଖା ଏବଂ ଏକ ସେୟାର ସ୍ନାନାଗାର ସହିତ ମାଗଣା ଚା ମିଳିବ।
ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ:
ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାତ୍ରୀ, ବାଇକ ଚାଳକ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକର।
ଭ୍ଲଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପେଶାୱରର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ।