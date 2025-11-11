Dangerous Airbase: ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ଏୟାରବେସ୍; ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନଜରରେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ହେବ ଜୀବନର ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ାଣରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦ ଏବଂ ଏହି ରନୱେ ସିଧାସଳଖ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ଏୟାରବେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଉଡ଼ାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ୍ତ ଫେରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ। ତାହା ମାରିନ୍ କର୍ପସ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଫୁଟେନ୍ମା ହଉ କି ଭୁଟାନର ପାରୋ ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ମ୍ୟାକମୁର୍ଡୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉ, ଏହି ଏୟାରବେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଖତରନାକ ରନୱେ ଏବଂ ଅତି ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୁଖ୍ୟାତ।
ବିଶ୍ୱର କିଛି ଏୟାରବେସ୍ କେବଳ ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିପଦ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଏୟାରବେସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମାରିନ୍ କର୍ପସ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ (MCAS) ଫୁଟେନ୍ମା., ଯାହା ଜାପାନର ଓକିନାୱାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ୨୦୦୩ ମସିହାରେ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଡୋନାଲ୍ଡ ରମ୍ସଫେଲ୍ଡ ଏହାକୁ “ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରବେସ୍” ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘାଟି ଓକିନାୱାର ଘନ ଜନବହୁଳ ଜିନଜାନ୍ ସହରର ହାର୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ରନୱେ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନର ନିକଟତା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ।
ଫୁଟେନମାର ରନୱେ ଛୋଟ, ଯାହା କେବଳ ୧,୭୨୯ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୯,୫୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଓକିନାୱାର ହିମାଳୟ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ପାଗ ଉଭୟ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଭୁଟାନର ପାରୋ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୭,୩୩୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ୧୮,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି।
ଏକ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରନୱେ କେବଳ ୨୪ ଜଣ ବିଶେଷ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ। ପୂର୍ବତନ ବେସାମରିକ ପାଇଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ଟୋନକୋଣ୍ଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ଛୋଟ ରନୱେ ସହିତ ଏକ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ମ୍ୟାକମୁର୍ଡୋ ଷ୍ଟେସନ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଏହାର ବରଫାବୃତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଏୟାରବେସ୍ ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। PFAS ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିତ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଥିବା ଏୟାରବେସ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଡାକୋଟାର ମିନୋଟ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମିନୋଟ୍ AFB ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।