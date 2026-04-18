ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ସାଜିପାରେ ଝାଡ଼ୁ-ପୋଛା ଲଗାଇବାର ଭୁଲ ସମୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ ନିୟମ?

ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ-ପୋଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବା ହଡ଼ବଡ଼ରେ ସଫେଇ କରିଥାଉ, ଏବଂ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ୍ କରି ବସୁ।

By Priyanka Das

Broom Vastu Tips: ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଘରଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା ଏକ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଘରର ସଫା-ସୁତୁରା କେବଳ ଧୂଳି ମଳି ସଫା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଘରର ଶକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣି ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଯାହା ଘରେ କଳହ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରଣ ସାଜିଥାଏ।

୧. ସଫେଇ ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟ କ’ଣ?

ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ସମୟ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ସଫା କଲେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। କୌଣସି ବାହାର କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ-ପୋଛା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘରର ଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ।

Fan ନା Blower କୁଲର? କମ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ…

Shukra Gochar: ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଗୋଚର! ଏହି…

୨. ଝାଡ଼ୁକୁ କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ରଖିବେ?

ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହାକୁ ରଖିବାରେ ଭୁଲ୍ କଲେ ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନଜର ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ, ଝାଡ଼ୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।

୩. ଭଙ୍ଗା ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର

କେବେବି ଭଙ୍ଗା ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ବଦଳାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଭଙ୍ଗା ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

୪. ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସ: ଲବଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ

ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲବଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲବଙ୍ଗ ଜଳାଇ ଏହାର ଧୂଆଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ।

Fan ନା Blower କୁଲର? କମ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ…

Shukra Gochar: ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଗୋଚର! ଏହି…

ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ମନା,…

କର୍ମ ଓ କ୍ୟାରିୟର: ଆଜି କେଉଁ ରାଶିର…

