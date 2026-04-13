ବେଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରିଲାନି! ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା-ଇରାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶାହବାଜ ଏବଂ ମୁନିର…

ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆର ବଡ଼ ଦାବି, ଆମେରିକା-ଇରାନ ପଛରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ପାକ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ଖବରକାଗଜକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ।

ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେହେରାନ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।

ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ଯାହା ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଠୋସ୍ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।

ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ; ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।”

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି।

ପାକିସ୍ତାନର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାର, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାକୁ ଆଶାବାଦୀ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନକୁ ସହଜ କରିବ।

