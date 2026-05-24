କେଉଁଠି ୩୦୦ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବଢ଼ିଛି ୧୯୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ପାଇଁ ହାହାକାର, ହେଲେ ଭାରତରେ…
ଏବେ ବି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବୋହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗତ ୧୦ ଦିନରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ତିନିଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୪.୮୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫.୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ତେଲ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି? ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ, କେବଳ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ କମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଙ୍କଟର ଚାପରେ ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା।
ଏହାର ଚାରି ଦିନ ପରେ ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ହାରାହାରି ୯୦ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ, ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୮୭ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏହା ବହୁତ କମ୍।
କେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବଢିଛି:
ମିଆଁମାର- ୮୯.୭% (ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି)
ପାକିସ୍ତାନ- ୫୪.୯%
ୟୁଏଇ- ୫୨.୪%
ଆମେରିକା- ୪୪.୫%
ନେପାଳ- ୩୮.୨%
ଚୀନ- ୨୧.୭%
ବ୍ରିଟେନ- ୧୯.୨%
ଭାରତ- ୫.୦%
ଭାରତରେ ସରକାର କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପୂରା ୭୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ IOCL, BPCL ଏବଂ HPCL ଭଳି ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।
୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ସଙ୍କଟ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ହାହାକାର:
ଲଣ୍ଡନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୯୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୭୯ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂକଂରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨.୯୦ USD ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୨୪୫-୨୫୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଅଟେ।