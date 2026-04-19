ସୀମା ଲଂଘିଲା ବିଜ୍ଞାପନ! ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ବିରିୟାନି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ସବୁ ଜିନିଷର ଏକ ସୀମା ଥାଏ!”: ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ଆମିଷ ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଅଭିନେତା ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ
କୋଚି/ଆଲାପୁଝା: ଚେର୍ଥାଲାସ୍ଥିତ ‘ମେହେର ମାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ବିଷୁ (Vishu) ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସେମିର, ଅର୍ଶଦ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇ ଥିବା ଏକ ବିରିୟାନି ପ୍ଲେଟ୍ର ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅଭିନେତା ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସବୁ ଜିନିଷର ଏକ ସୀମା ଥାଏ! ଦୟାକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି।” ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେହି ଜଣେ ଏହାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ବୋଲି କହିବାରୁ ଅଭିନେତା ତାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଭଳି ମୂର୍ଖାମୀକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁ, ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।” ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଉଥିବା ବିଷୟକୁ ସେ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିନେତା ଜଣକ ଏକ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯେଭଳି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ‘ବିଷୁ’ ପୋଷ୍ଟର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ।” ଉନ୍ନି ମୁକୁନ୍ଦନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି ଏବଂ ବିଷୁ ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି।
ଆଲାପୁଝା ଜିଲ୍ଲାର ‘ମେହେର ମାଣ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଲ୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଷୁ-ଭିତ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇ ଓ ବିରିୟାନି ଭଳି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ (VHP) ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଚେର୍ଥାଲାଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଅର୍ଶଦ ନାମକ ଜଣେ ସହ-ମାଲିକଙ୍କୁ ଚେର୍ଥାଲା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ଧାରା ୧୯୨ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପରେ, କେରଳର ଅନ୍ୟ କେତେକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସମାନ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଏରାଟୁପେଟ୍ଟା (କୋଟାୟମ୍ ଜିଲ୍ଲା) ର ‘ଗୋ ଗ୍ରିଲ୍ ମାଣ୍ଡି ମହଲ୍ ହୋଟେଲ୍’, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍, କୋଲାମ୍ ଓ ଆଲାପୁଝାରେ ଶାଖା ଥିବା ‘ମାଣ୍ଡି ମଞ୍ଜିଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍’ ଏବଂ କୋଝିକୋଡ଼ର ଶରିଫ୍ ଓ ମୁନାୱରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ‘ଥଲାସେରୀ କିଚେନ୍’ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବିରିୟାନି ଏବଂ ମାଂସ ଭଳି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସମାନ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ବିବାଦ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।