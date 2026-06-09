ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ, ହିଂସାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
ପାକିସ୍ତାନରେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ର ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିତ ଆୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି (JAAC) ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାୱାଲକୋଟ ସହରରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ JAAC ସମର୍ଥକମାନେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ମର୍ଗ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ JAAC କୁ PoK ରେ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପଥଦର୍ଶକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି; ହେଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ JAAC ସମର୍ଥକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି:
ବିରୋଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ୪୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଓକେ ବିଧାନସଭାରେ ୧୨ଟି ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ କାଶ୍ମୀର ବାହାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି।
JAAC ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ଯେ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, JAAC ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ, ବେକାରୀ, ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସଂଗଠନଟି ମଇଦା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି।
ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚିନ୍ତା:
ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ JAAC ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ, ସଂଗଠନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଏହାର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (HRCP) ହିଂସା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମିଶନ କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ପଠାଇବ।
ଏହି ସମୟରେ, JAAC ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ। ସଂଗଠନ ନେତା ଶୌକତ ନୱାଜ ମୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାୱାଲାକୋଟରେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର PoK ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବଡ଼ ସମାବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ JAAC ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।