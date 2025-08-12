କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ! କେମିତି ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି GOOGLE PAY  ଓ PHONE PAY ? 100 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ଜଣା…

ଗତବର୍ଷ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 5065 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ପଢନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ....

By Manash Ranjan Padhan

 

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:  ଅଧୁନା ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ । ସାଧାରଣ ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ କାରବାରରେ ମାହିର । ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ 1 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏଥିରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ପେ ( GOOGLE PAY)  ଓ ଫୋନ ପେ (PHONE PAY) ।

ଏହିକ୍ରମରେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଓ ଫୋନ ପେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ମାଗେନି । ତଥାପି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରେ! ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଗତବର୍ଷ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 5065 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ପଢନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ….

अगला इनका दिलचस्प पहलू होता है SaaS और लेंडिंग सर्विसेस पर. इन कंपनियों ने UPI को सिर्फ एक पेमेंट टूल नहीं रहने दिया, बल्कि छोटे बिजनेस के लिए भी कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है.

ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ ଯେ, ବିନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରି ଏମାନେ ଏତେ କୋଟି କେମିତି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ସର କମାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଧରଣର ବିଜନେସ ମଡେଲରୁ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟଛୋଟ କିରାଣା ଷ୍ଟୋର ବି ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି ।

ये ब्रांड्स के लिए विज्ञापन का तरीका भी होता है. ये ब्रांड्स अपनी विजिबिलटी और लोगों तक उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए कार्ड्स के लिए पेमेंट करते हैं. गूगल पे और फोन पे को इसके जरिए दोहरा फायदा होता है.

ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ସ କିରାଣା ଦୋକାନରୁ ଭଏସ-ଓରପେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପିକର ସର୍ଭିସରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଏ ଶବ୍ଦ ‘ଆପକେ ପୋନ ପେ ପର 100 ରୁପୈୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ’ ଭଳି ଅମିତାଭଙ୍କ ଭଏସଓଭର ।

इसके अलावा ये कंपनियां स्क्रैच कार्ड्स के जरिए भी कमाई कर रही हैं. ये कार्ड्स कस्टमर्स को कैशबैक या फिर कूपन का लालच देते हैं. यह सिर्फ ग्राहकों को लुभाने का तरीका मात्र नहीं है.

କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପିକର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ  ଦେଇ ପ୍ରତିମାସରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ପିକର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଫଳରେ ପ୍ରତିମାସ କମ୍ପାନୀ 30 କୋଟି ରୋଜଗାର କରେ । ଯାହା ବାର୍ଷିକ 360 କୋଟି ହେବ ।

ये डिजिटल एप्स किराना की दुकानों पर इस्तेमाल होने वाली वॉयस-ऑरपेटिंग स्पीकर सर्विस से कमाई करते हैं. जब भी आप दुकान से सामान खरीदने के बाद पेमेंट करते हैं तो आवाज सुनाई देती है कि फोन पे पर 100 रुपये प्राप्त हुए.

ଏହାବାଦ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ । ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଫଳରେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଓ ଫୋନ ପେକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ମିଳେ ।

आपके दिमाग में भी आखिर यह ख्याल जरूर आया होगा कि फ्री में इस्तेमाल किए जाने वाले ये डिजिटल एप्स बिना किसी प्रोडक्ट की बिक्री के इतना पैसा कैसे कमाते हैं.

SAAS ଓ ଲେଣ୍ଡିଂ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ୟୁପିଆଇ (UPI) କୁ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ଟୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟର ରୁପ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ।

