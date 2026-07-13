ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଫିଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବେ ବନାଇ ପାରିବେ ଏତେ ସବୁ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରରୁ କେବଳ ପନିର ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଟା କ୍ଷୀର ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ।
Curdled Milk Recipes : ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କ୍ଷୀର ଫାଟିଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫାଟି ନ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫଟା କ୍ଷୀରରୁ କେବଳ ପନିର ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଟା କ୍ଷୀର ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଫଟା କ୍ଷୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗାଢ଼ ଅଂଶକୁ ‘ଛେନା’ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ମିଠାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫଟା କ୍ଷୀରରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବଜାର ଭଳି ଗାଢ଼ ଦହି ଜମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫଟା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫଟା କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ମିଶାଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ।
କେକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଫଟା କ୍ଷୀର କାମରେ ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେକ୍ ଅଧିକ ନରମ ଏବଂ ଫୁଲା ଫୁଲା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଫଟା କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛେନା ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ମିଠାର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଘରେ ସହଜରେ ରସଗୋଲା, ରସମଲାଇ, ସନ୍ଦେଶ, କଳାକନ୍ଦ, ଛେନା ମୁର୍କି ଏବଂ ଚମ୍ଚମ୍ ଭଳି ମିଠା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମିଠାରେ ଛେନାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚିନି ସିରା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ କ୍ଷୀର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଫଟା କ୍ଷୀରରୁ ବାହାରିଥିବା ତାଜା ଛେନାରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପନିର ଭୁର୍ଜି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପନିର ମସଲା, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଭଳି ପନିପରିବା ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭି ଅଧିକ କ୍ରିମି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଫଟା କ୍ଷୀରର ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବେକାର ଭାବି ଫିଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫଟା କ୍ଷୀରକୁ ଚିକେନ୍ ମେରିନେସନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ।