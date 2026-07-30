PoKକୁ ନେଇ ଭାରତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ‘ପାକିସ୍ତାନୀ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ’

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ 'ଦିନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ'ରେ ଏକ ଖବର ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି ।

By Shiv Sankar Singh

ୱାଶିଂଟନ୍‌: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK)କୁ “ପାକିସ୍ତାନୀ କାଶ୍ମୀର” ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଖବରକାଗଜ ‘ଦ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ’ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଛି। ଭାରତ କହିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ।

ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟର ଶିରୋନାମା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୋଲି କହିଛି।

ଦୂତାବାସ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି, “ପାକିସ୍ତାନୀ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ରହିଛି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପୁଣିଥରେ କହିଛି ଯେ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦୂତାବାସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଭାଗକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ମିରପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି (JAAC) ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ହିଂସା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା।

Uttarakhand Govt.

JAAC ଏକ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ, ଯାହା ପୋଲିସର କଥିତ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା।

ଭାରତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ, ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ଭାରତର ଅଂଶ। ଏହି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୩୩ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

JAACର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ରାୱଲାକୋଟରୁ ମୁଜାଫରାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ରେ ଗତ ମାସଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି , ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, ରାଜନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜବାବଦେହିତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, PoK ରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ହେଉଛି ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ବେଆଇନ ଦଖଲ ଏବଂ “ଗମ୍ଭୀର” ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପାଇଁ…

ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର, ରିଲିଜ ଟ୍ରେଲର ଦେଖି…

CWG ୨୦୨୬ରେ ମହାମୁକାବିଲା, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ…

ଇରାନ ତେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଭୀଷଣ…

1 of 30,162