“ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆମଠାରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବ”… ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନର ସିଧା ଚେତାବନୀ
ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଇରାନର ଖାତମ ଅଲ-ଆନବିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ଇରାନ ପାଇଁ ଏକ “ଲାଲ ରେଖା” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଧମକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇରାନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
ଇରାନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି:
ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କଠୋର, ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ହେବ।
ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଇରାନ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ହର୍ମୁଜ୍:
ଇରାନର ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ଭୂମିକା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ।
ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ଜାତି ଉପରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥୋପିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦିଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଏମଓୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି:
ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ରଖେ ଯଦି ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଇରାନ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି:
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।