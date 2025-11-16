ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ନାହାଁନ୍ତି ସେନା, ହେଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ କିପରି ରୁହନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ
ବିନା ଆର୍ମିର ଦେଶ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଟ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ସେନା ନାହିଁ, ବାୟୁସେନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। କିପରି?
ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ? ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅନନ୍ୟ ରଣନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତିରେ ନିହିତ।
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି।
ହେଲେ, କିଛି ଦେଶ ସେନା ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ କୂଟନୀତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମେ, ମରିସସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ସେନା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ବାହିନୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ହେଲେ, ମରିସସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୂରରେ ରଖେ।
ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି ଦେଶ ୟୁରୋପର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ୧୮୬୯ ପରଠାରୁ ଏହାର କୌଣସି ସାମରିକ ବାହିନୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ନୁହେଁ।
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ, ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା, ନରୱେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟୋ ଦେଶ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଶ ଲିଚେନଷ୍ଟାଇନକୁ ଫେରିବା। ଏହି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ୧୮୬୮ ମସିହାରେ ଏହାର ସେନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା କାରଣ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ସେବେଠାରୁ, ଦେଶଟି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ଏହାର ପୋଲିସ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାରିକା, ଯିଏ ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହାର ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
କୋଷ୍ଟାରିକା ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆଜି, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରା
ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହାର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସାମରିକ ବିପଦରୁ ଦୂରରେ ରଖେ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ପୂର୍ବରୁ ନୋବେଲ୍ ଗାର୍ଡ ନାମକ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାଟିକାନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱିସ୍ ଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପହରା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିପଦର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇଟାଲୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ।
ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି ଦେଶ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ।