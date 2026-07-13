ଏହି ଦେଶର ଜେଲରେ ନାହାଁନ୍ତି ଜଣେ ବି ହେଲେ କଏଦୀ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି
ଏହି ଦେଶରେ କିପରି ଖାଲି ହୋଇଗଲା ଜେଲ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହାର ଜେଲରେ କୌଣସି କଏଦୀ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଅପରାଧ ଏବଂ କାରାଦଣ୍ଡ ହାର ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ପୁନଃଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଡଚ୍ ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଖାଲି କିପରି ହୋଇଗଲା:
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅପରାଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ସହିତ, ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅପରାଧରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
କେବଳ କାରାଦଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ସମାଜରେ ପୁନଃମିଳନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଜେଲ ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମନିଟରିଂ:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗୋଡ଼୍ ନିରୀକ୍ଷଣର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କୋର୍ଟମାନେ କଠୋର ତଦାରଖରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜେଲ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ।
ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଜେଲରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ପୁନର୍ବାସକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ:
ଡଚ୍ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅପରାଧିକ ଆଚରଣକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସମାଜରେ ପୁନଃସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଜେଲ୍ ବନ୍ଦ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଡଚ୍ ସରକାର ଜେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା।
ଏହା ସହିତ, ସେଠାରେ ନିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ବହୁତ କୋହଳ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଶା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ।
ଖାଲି ଜେଲର ବ୍ୟବହାର:
ଖାଲି ଛାଡିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ବଡ଼ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଯାଉଛି। କିଛି ଜେଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରାବାସରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସ୍କୁଲ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଶରଣାର୍ଥୀ ବାସସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୁବିଧା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏକ ଅଜବ ସମସ୍ୟା:
ଏହି ସମୟରେ ଜେଲର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏକ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ସଂଶୋଧନ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟମାନ ଜେଲ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଡଚ୍ ଜେଲରେ ନରୱେ ସମେତ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା।