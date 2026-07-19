ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ୍, ତେବେ କିପରି ଗାଡିଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ

ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ୍ ନଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଦେଶରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭୁଟାନରେ ଏହା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବାସ୍ତବତା; ପ୍ରକୃତରେ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରାଫିକ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଭୁଟାନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ।

ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହାତ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ୧୯୯୦ ଦଶକରେ, ଭୁଟାନ ଥିମ୍ପୁରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଙ୍କେତ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହଟାଇ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

ଭୁଟାନର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୋଲେଇ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟମୟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାନବାହାନର ଗତିକୁ କମ ରଖେ।

ଭୁଟାନରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂରେ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇବା ଅସଭ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭୁଟାନର ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରେ। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଥାଏ।

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭୁଟାନ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରାସ୍ତା ଯୋଜନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

୫୦ ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ…

ଏଥର କିଷାନ ନିଧିର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଏହି…

1 of 30,734