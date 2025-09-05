iPhone ରେ ଥାଏ ଏତେ ସୁନା ! ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ମୁଦି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ବାହାର…

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଏକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ। ବିଶେଷକରି ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଧାତୁ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁନା। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆଇଫୋନରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି ? କ’ଣ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ବା ମୁଦି ତିଆରି ହୋଇପାରିବ?

ଆଇଫୋନ ଭିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁନାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜସଜ୍ଜା କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ବରଂ ବୈଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସୁନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ​​ହେଉଛି ଏହା କଳଙ୍କିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବାହୀ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଇଫୋନର ମଦରବୋର୍ଡ, କନେକ୍ଟର ଏବଂ ଚିପ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଏହାର ସିଗନାଲ କ୍ବାଲିଟି ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଡିଭାଇସ୍ ବିନା କରପ୍ସନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ ।

ଯଦି ଏକ ଆଇଫୋନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଧିକ ସୁନା ବାହାରେ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ iPhone ରେ ପ୍ରାୟ 0.034 ଗ୍ରାମ ରୁ 0.040 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, iPhone କୁ ତରଳାଇ ଏକ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏହି ପରିମାଣର ସୁନା ଏତେ କମ୍ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା iPhone କୁ ପୁନଃଚକ୍ରିତ ବା ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ କିଲୋ ସୁନା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ Apple ପୁରୁଣା iPhone ଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରିତ କରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ବାହାର କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରେ।

iPhone ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ଏକ ସାଧାରଣ ମୁଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏକ ସରଳ ସୁନା ମୁଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 2 ରୁ 4 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ମୁଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60-70 iPhone ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ।

2022 ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଏହାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ 2,000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର।

ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍ ସୁନାର ଏକ ଭଣ୍ଡାର, ତେବେ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଥିରେ ସୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ। ଏଥିରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

