ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ହଙ୍ଗାମା, ଡେବ୍ୟୁ ନ ହେବାରୁ ଦିଗ୍ଗଜ କହିଲେ- “ସେ ପଡ଼ିଆର ଛାତ…”
ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ଦୁଇଫାଳ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୈଭବଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରଶଂସା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଯଥାସମ୍ଭବ ଶିଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୈଭବଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡେବ୍ୟୁ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଲକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏହା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା।
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ବୈଭବ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାତ ଉପରେ ବଲ ମାରିଥାନ୍ତେ।”
“ସେ ସେଠାରେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ଏଠାରେ (ଇଂଲଣ୍ଡରେ) ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ଦଳ ପରିଚାଳନା ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ IPLରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲରଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି; ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବୋଲରଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ।”
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ‘ଏକ୍ସ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର’ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି; ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଦଳକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ୧୦୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ସାମସନଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।