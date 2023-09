ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଲଢିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ୍… ଜାତିସଂଘରେ କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ କାନାଡ଼ା ଭିତରେ ଗତ କିଛି ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କୁଟନୀତିଜ୍ଞ ଦୀପକ ବୋହରା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉବପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ ଲଗାଇ ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପକ । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଜାତିସଂଘରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି । ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦ କିମ୍ବା ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଆଧାର ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହାସହିତ ସେ ଅଖଣ୍ଡତାର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆନ୍ତରିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର । କାନାଡ଼ା ସହ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭାରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଲଢିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

