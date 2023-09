ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ! କେମିତି ଅଛନ୍ତି ‘ବିକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’?

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନରୁ ଜହ୍ନ ରାଇଜର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଛି ଭାରତର ମିଶନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ । ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚାରପାଖରେ ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଇସ୍ରୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ସହ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ‘ମୁନ୍ ମିଶନ୍’ । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ହଠାତ୍ ଏକ ହଲଚଲ ରେକର୍ଡ କରି ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ପଠାଇଛି ‘ବିକ୍ରମ’ । ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକୃତିକ କମ୍ପନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ । ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ‘ବିକ୍ରମ ଦେହରେ କିଛି ଏଭଳି ଉପକରଣ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପନ ବା ହଲଚଲକୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ‘ସିସ୍ମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି’କୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିପାରିଛି । ତେବେ ଏହି ଉପକରଣ ବିଶେଷ କରି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପେଲୋଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହେଉଥିବା ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ Scientific Experiments

Instrument for the Lunar Seismic Activity (ILSA) payload on Chandrayaan 3 Lander

— the first Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) technology-based instrument on the moon —

has recorded the movements of Rover and other… pic.twitter.com/Sjd5K14hPl

— ISRO (@isro) August 31, 2023