Whatsappରେ ହେବ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ସବୁଜ ବଦଳରେ ନୀଳ ଚେକମାର୍କ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : Whatsapp ଆପ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ । ପରିବାର ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ କାମ ହେଉ, ଏହା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ, ମେଟା ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଆପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଆପ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଜ ଚିହ୍ନକୁ ନୀଳ ଚିହ୍ନ ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

ହ୍ଵାଟ୍ସଆପର ବୈଶିଷ୍ଠ୍ୟକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ଏକ ୱେବସାଇଟ WABetaInfo ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । WABetaInfo ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.20.18: what’s new?

WhatsApp is working on replacing the green verification badge with a blue checkmark for verified channels and businesses, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/eOV5ZMEyW8 pic.twitter.com/4MxQ2iqikA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 29, 2023