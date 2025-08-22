BCCI ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
କମିଟିରେ କିଏ ରହିବେ ଆଉ କିଏ ବାହାରିବେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କମିଟିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂର୍ବପରି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ।
ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଏହି କମିଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଅଜିତ ଅଗରକର ଚୟନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ: ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିତ ଅଗରକର ବିସିସିଆଇ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଦଳର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବିସିସିଆଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ପଦବୀ କେଉଁ ଜୋନ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକବଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ରହିବେ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ କମିଟିରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିପାରେ: ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନର ଏସ୍ ଶରଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ରିକବଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଜୋନର ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ଅଜୟ ରାତ୍ରାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ଚୟନ କମିଟିରେ ରହିବେ।
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର: ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେ ଜଣେ ବୋଲର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ପ୍ରଜ୍ଞାନ ୨୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୨୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୧୮ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ୨୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମୋଟ ୬ ଟି ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଦିନିକିଆରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।