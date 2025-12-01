ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଡିସେମ୍ୱର ମାସରେ ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ ସ୍କୁଲ, ତାସହ ୬ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ!
ଡିସେମ୍ୱର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ, ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ତେଣୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହି ସୂଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଉତ୍ସବର ମାସ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୧୨ ରୁ ୧୮ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ଛୁଟିଦିନ ପୁରା ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ପର୍ବ ଏବଂ ଅବସର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହି ମାସରେ, ଚାରିଟି ରବିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାରବାର, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିମାଟ୍ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ପାଇଁ ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକାକୁ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ UPI ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ନଗଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା:
୭ ଡିସେମ୍ବର – ରବିବାର – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
୧୩ ଡିସେମ୍ବର – ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
୧୪ ଡିସେମ୍ବର – ରବିବାର – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୫ – ଗୁରୁବାର – ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ।
୨୭ ଡିସେମ୍ବର – ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
୨୮ ଡିସେମ୍ବର – ରବିବାର – ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି।
ଏହି କାରଣରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛୁଟି ପାଆନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଘରୋଇ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ।
ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ସମୟସାରଣୀ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେଣୁ ବାପାମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ତାଲିକାକୁ ମନରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଛୁଟିଦିନ ସମୟରେ ଶାଖା-ଭିତ୍ତିକ କାରବାର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ।
ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହାୟକ ହେବ। ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସରେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଏକ ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।