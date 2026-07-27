ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଜର ଆସିବେନି ଏହି ୩ ଖେଳାଳି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରିବେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌କୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି।

ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍’ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ।

ତେବେ, କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ରହିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ୫ ବର୍ଷ ନିରୀହ…

ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ:

ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ରହିଛି ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟକିପର୍ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ସିରିଜ୍‌ରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ୱିକେଟକିପର୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ବହୁତ କଠିନ ହୋଇପାରେ।

ଅଶୋକ ଶର୍ମା:

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିବା ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ।

ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଆହତ ହେବା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଭଳି ଯୁବ ବୋଲରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିୟମିତ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ।

ସୂର୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ:

ସୂର୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପଥ ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ—ଉଭୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଶେଡଗେଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବୋଲିଂରେ 15 ରନ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିଲେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭୂମିକାରେ ସୂର୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ଆହୁରି କଠିନ ହୋଇପାରେ।

ଟିମ୍ ଚୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି କହିବା କଷ୍ଟକର। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍, ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁବେଳେ ଟିମ୍‌କୁ ଫେରିବାର ଦାବିଦାର ରହିପାରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଓ ସୂର୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳରେ ନିୟମିତ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ମନେ ହେଉନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ୫ ବର୍ଷ ନିରୀହ…

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ…

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ…

1 of 9,831