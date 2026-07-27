ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଜର ଆସିବେନି ଏହି ୩ ଖେଳାଳି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରିବେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ର ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍କୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି।
ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍’ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ।
ତେବେ, କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ରହିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପୁଣିଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ: