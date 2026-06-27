ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ! ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ! ଆୟରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ (T20I) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ଏହି ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ୧୧ ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
Possible Changes in Team India Playing 11: ଭାରତର ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ବେଲ୍ଫାଷ୍ଟଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୩୪ ରନ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଶୈଳୀରେ ହୋଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧ ରେ କେଉଁ ୩ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୫ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ।
ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ସୁଯୋଗ?
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ୧୧ ରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍-ଉଭୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍ଗେଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ ପାଇଁ ସେ ସାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଏକ ଭୁଲିବା ଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୪ ଓଭରରେ ୫୭ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟିମ୍କୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।