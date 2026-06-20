ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ୩ଟି ଜିନିଷ

ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତର କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ. ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଲିଭର୍‌ରେ ଜମି ରହିଥିବା ଚର୍ବି କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ.

By Priyanka Das

Foods For Fatty Liver :ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟାରେ ଲିଭର୍ରେ ଚର୍ବି ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ. ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ କୁହାଯାଏ. ଯଦି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହାଦ୍ଵାରା ଲିଭର୍‌ରେ ପ୍ରଦାହ (ଇନଫ୍ଲେମେସନ୍) ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଫାଇବ୍ରୋସିସ କିମ୍ବା ସିରୋସିସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ. ଲିଭର୍‌ର ଏହି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ.

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍‌ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ. ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍‌ରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା-ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା . ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ଡାଏଟର ଅଂଶ କରିପାରିବେ.

ବ୍ଲାକ୍ କଫି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି…

ଘର କିଣିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ…

ବିନା ଚିନି ଏବଂ ବିନା କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ବ୍ଲାକ କଫି ପିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍‌କୁ କମ କରିପାରେ. ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲାକ କଫି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଲିଭର୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ସକୁ ସ୍ଵାଭାବିକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲିଭର ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍‌ର ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇଥାଏ. ବ୍ଲାକ କଫିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭର୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧିମା କରିଦିଅନ୍ତି.

ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶାଗ ଲିଭର ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ଅଟେ. ଲିଭର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଇବା ଉଚିତ. ଏଥିରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରେଟ ଏବଂ ପଲିଫେନୋଲ୍ସ ଲିଭର୍‌ର ଚର୍ବିକୁ ସିଧାସଳଖ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ.

ବ୍ରୋକୋଲି

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କମ କରିବାରେ ବ୍ରୋକୋଲି ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ. ଏଥିରେ ‘ସଲଫୋରାଫେନ୍’ ଥାଏ, ଯାହା ଲିଭର୍‌କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ. ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭର୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି.

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍‌ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ?

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାନ୍ତି ବା ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ. ଲିଭର୍‌ରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ଭାରିପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ. ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କେମିତି ଠିକ ହୋଇଥାଏ?

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍‌ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ବା ଲାଇଫ୍‌ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ. ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ଖାଦ୍ୟତାଲିକାରେ ସୁଧାର ଆଣି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ.

ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍‌ରେ କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ?

ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ (ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ୍ସ), ପ୍ରୋସେସ୍‌ଡ ଫୁଡ୍ସ, ଅଧିକ ମିଠା ବା ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍‌ଡ ଶସ୍ୟ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ. ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ.

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି…

ଘର କିଣିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, PMAY-U 2.0 ପାଇଁ…

ଘରୁ ମୂଷା ଘଉଡ଼ାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ: ବିନା ମାରି…

ଯଦି ଭାରତରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ…

1 of 25,920