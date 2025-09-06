ରବିବାରରେ ଋଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ 3 ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ହେବ ନର୍କ, ଘାତକ ଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଖସିବ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି….

ରବିବାରରେ ଋଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ 3 ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ହେବ ନର୍କ, ଘାତକ ଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଖସିବ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି….
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରାଶିଫଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀରେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଲୋକେ ନିଜର ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତି ରାଶିଫଳରୁ । ଆଜି ରବିବାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ଓ ଅନେକ ରାଶି ଘାତକ ଯୋଗର ମଧ୍ଯ ସାମ୍ନା କରିବେ । ଏହାବାଦ କାହାକୁ କୁବେର ନିଜ ଧନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଧନବର୍ଷା କରିବେ, କାହା ରାଶିରେ ପ୍ରେମୀଯଗଳଙ୍କ ମତଭେଦ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଶି ଫଳରୁ…
ମେଷ
ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ସଜୀବ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ଦୌଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ କରିଥାଏ। ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯୋଜନା କରି ଏକ ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଦେବ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ସୁସ୍ଥ ସୀମା ବଜାୟ ରଖିବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବ। ବେକ କୁଶନ ଭଳି ଛୋଟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯାତ୍ରା ଆରାମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନିବେଶ ଅଛି, ତେବେ ମିଶ୍ରିତ-ବ୍ୟବହାର ଜୋନିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ।
ବୃଷ
ଆପଣଙ୍କର ମୂଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅସମାନ ମନେହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳାଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ପୋଷଣ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଯାତ୍ରାରେ ଅସାଧାରଣ ରହଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରାମ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପାଣ୍ଠି ଅନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହୋଇପାରେ, ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କର୍କଟ: କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଧନଲାଭର ନୂଆ ମଉକା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଦିନଟିଏ।
ସିଂହ: ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ସମାବେଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବ। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଚି ନେବେ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
କନ୍ୟା: କାମରେ ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ବନାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ବିଛା: ପୂର୍ବ କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକ କାମରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମଦାନି ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ଧନୁ:-ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନେବେ। କୌଣସି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହେବ। ସରକାରୀ କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
ମକର: ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ।
କୁମ୍ଭ: ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ବନ୍ଧୁ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ।
ମୀନ: ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ କାମ କରିବା ଲାଗି ଭାବି ପାରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ।
Disclaimer: ଉପରୋକ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।