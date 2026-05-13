ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ୩ଟି ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବର୍ଷିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା’ଙ୍କ କୃପା… ହେଲେ ଏମାନେ ପାଇବେ ଦୁଃଖ
ଆଜି ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଚିନ୍ତା, ଏମାନେ ପାଇବା ସଫଳତା। ଜାଣନ୍ତୁ ୧୨ଟି ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର ୧୩ ମଇ ୨୦୨୬ ଏକ ବହୁତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦିନ ହେବ। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ତା’ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ରହିବ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଅନିଶ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆଜି ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଆଜି ମେଷ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ, ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମେଷ:
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଏକ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତକୁ ସୂଚାଇଥାଏ; ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ବିଚାରର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ।
ବୃଷ:
ଆଜି କିଛିଟା ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି; ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଏବଂ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ:
ଆଜି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରତିପକ୍ଷ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ।
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ତିନୋଟି ଦିଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସିଂହ:
ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ।
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ବିଶେଷକରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା।
ତୁଳା:
ଆଜି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସୂଚନା ରହିଛି।
ବିଛା:
ଆଜି, ବିଛା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଚିନ୍ତାର ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମାନସିକ କଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ମକର:
ଆଜି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳାଫଳ ଆଶା ପୂରଣ ନ କରିପାରେ।
କୁମ୍ଭ:
ଆଜି, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସକ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ; ହେଲେ, ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ।
ମୀନ:
ଆଜି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ।