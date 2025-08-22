ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି; ଏହି ୪ଟି ଭଲ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କରିଦେବ ଦୂର

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ମାନବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ନୀତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ କିପରି ଆମର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସଫଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସେହି ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୪ଟି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ୪ଟି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବ:

ଦାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସଦଗୁଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ! ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଭାବନା ଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ’

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ଭଲ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୟ ଦୂର ହୁଏ।

ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା:

ଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶନମ୍ ଦାନମ୍ – ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ।

ଶୀଳମ୍ ଦୁର୍ଗତିନାଶନମ୍ – ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଭଲ ଆଚରଣ (ସଦ୍ଗୁଣ, ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ନୈତିକତା) ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କୋମଳ ଏବଂ ଭଲ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମାଜରେ କେବେବି ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।

ଅଜ୍ଞାନନାଶିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା- ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ବିବେକ ଏବଂ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ମଣିଷର ଅଜ୍ଞତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ।

ଭାବନା ଭୟନାଶିନୀ- ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୟକୁ ଦୂର କରେ।

