ଏହି ୪ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ, ଶୀଘ୍ର ଖୋଜନ୍ତୁ ନୂଆ JOB
ଏହିସବୁ ଚାକିରୀ କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ମୂଳ କାରଣ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବୁହାନ୍ତି, ଏବଂ ଘରେ କାମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏଥିଯୋଗୁଁ ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମାନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଏହାସହ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଡନୀ କ୍ଷତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଥାଏ, କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ବିନା।
କେଉଁମାନେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି:
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କିଡନୀ ରୋଗ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଏବଂ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଏପରି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଚୁପଚାପ୍ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଉପରେ ଭାର ପକାଇଥାଏ, ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଭିତରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି କ’ଣ।
କିଡନୀ ରକ୍ତକୁ ସଫା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD) କୁହାଯାଏ।
ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଆର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିଜେ କିଡନୀ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
କେଉଁ କାମରେ ଖରାପ ହେଉଛି କିଡନୀ:
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପରିବେଶରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କାରଖାନାରେ ଚୁଲି ନିକଟରେ, କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ, ଯେଉଁଠାରେ ନିରନ୍ତର ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ନିର୍ଜଳନର କାରଣ ହୁଏ, ଯାହା କିଡନୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ବୃକକ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁ କାମରେ ଲୋକମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେପରିକି ରଙ୍ଗ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଗ୍ଲୁ, ଟ୍ୟାନେରୀ ଏବଂ ଅନେକ କାରଖାନା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରି କିଡନୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
ସୀସା, କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ଏବଂ ପାରଦ ଭଳି ଭାରୀ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୃକକ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଖଣି, ୱେଲ୍ଡିଂ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କିଡନୀ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ।
କିଛି କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରାବକ, ଯେପରିକି ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋଇଥିଲିନ୍ କିମ୍ବା ଟୋଲୁଇନ୍, ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଡନୀକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ, କିଡନୀର ଛାଣିବା କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।
ଏହି ଧୂଆଁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିଦିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ଧିରେ ଧିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଗରମ ଏବଂ ଭାରୀ କାମ ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ବାରମ୍ବାର ଶିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କମ୍ ନିଦ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ବାଧା ଦେଇ କିଡନୀ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଫିସ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରକାଶିତ:
ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୀବ୍ର କିଡନୀ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କଠାରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କିଡନୀ କ୍ଷତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗରମ ପରିବେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କିଡନୀ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏହାର ଉପଚାର:
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ଏଡାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଖରା କିମ୍ବା ଗରମ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତି ୨୦-୩୦ ମିନିଟରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ।
ଯେଉଁମାନେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ, ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଭଲ ବାୟୁଚଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଡନୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ।
ଚାପରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ହେବା, ଛୋଟ ବିରତି ନେବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।