ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘକୁ ବି ଡ଼ରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ୫ ପ୍ରାଣୀ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କ ନାଁ
ବାଘଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଣୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ମଣିଷ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ।
ତେବେ ବାଘ ତାର ଶକ୍ତି, ଗତି ଏବଂ ଶିକାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସାଧାରଣତଃ, ବାଘକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତା ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତି, ରଣନୀତି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଘୁଷୁରିର ନାମ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛି:
ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ବନ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ। ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏହାର ଲମ୍ବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଶିକାରୀକୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବାଘ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଯାହା ବାଘକୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।
ଜଙ୍ଗଲର ବିଶାଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣୀ:
ଏହି ତାଲିକାରେ ଗୌର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି; ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହାର ବିଶାଳ ଶରୀର, ଦୃଢ଼ ଗୋଡ ଏବଂ ଶିଙ୍ଗ ବାଘ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଗୌର ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ବାଘକୁ ଆହତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି; ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ଯୁବ ଗୌର ଶିକାର ଏକ ବାଘ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ।
ନୀରବ ଶିକାରୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ:
ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅପାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ଅଜଗର ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ କରିପାରେ।
ଏହା ତାର ଶିକାରକୁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଚାପି ଦେଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ, ଏକ ବାଘ ଏବଂ ଏକ ଅଜଗର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଏକ ଅଜଗର ବାଘ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଏକତା ହିଁ ବଳର ଉଦାହରଣ:
ଏକ ଦଳ ଢୋଲ୍ (ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର) ମଧ୍ୟ ବାଘ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକାକୀ ମୁକାବିଲାରେ ବାଘର ହାତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ; କିନ୍ତୁ, ଏକ ଦଳରେ ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ, ଢୋଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ଏବଂ ଏକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାଘକୁ ତା’ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ:
ଏହା ସହିତ, ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସିଂହ ଏବଂ ବାଘ ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିକାରୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇର ଫଳାଫଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆକାର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରେ। ବନ୍ୟ ଜଗତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି।