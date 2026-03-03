ସେମିଫାଇନାଲରେ ହେବ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ୫ ଖେଳାଳି

ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ୫ ଖେଳାଳି ଭାରତର ଖେଳକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାଜିପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।

୧. ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ -ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର:

ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୧୯୧ ରନ୍ କରି ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବୋଲିଂ କରି ସାତଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଥର ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

୨. ଆଦିଲ ରସିଦ- ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର:

ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଦିଲ ରସିଦର ରେକର୍ଡ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ସେ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୭.୫୦ ଇକୋନୋମି ହାରରେ ୧୧ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର କଡ଼ା ବୋଲିଂ ଭାରତର ରନ ହାରକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।

୩. ସାମ୍ କରନ- ପାରଙ୍ଗମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର:

ସାମ୍ କରନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କ୍ରମରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତକୁ କରାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।

୪. ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ -ପାୱାରପ୍ଲେ ଝଡ଼:

ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୨୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ଖେଳ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ।

୫. ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍- କ୍ୟାପ୍ଟେନ:

ଅଧିନାୟକ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ସେ ସୁପର ୮ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।

ସେ ସ୍ପିନ୍‌ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱିପ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିପ୍ ଭଳି ସଟ୍ ସହିତ ବୋଲରଙ୍କ ଲୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଯଦି ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇଂଲିଶ ତାରକାମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

