ଚଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଣ୍ଡାଠୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଦିଏ ଏହି ୫ଟି ଖାଦ୍ୟ…

ନିରାମିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବେଷ୍ଟ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, ଅଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋଟିନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଶରୀରକୁ ପ୍ରାୟ ୬ ରୁ ୭ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ମାଂସପେଶୀ ଗଠନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

କିନ୍ତୁ, ନିରାମିଷଭୋଜୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଳାହାଣ୍ଡିର ୪୧ଟି ଗାଁର ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଏକର…

୧୨ ଲକ୍ଷର ଫାଇନ୍, ଗୁଜରାଟର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ…

ହେଲେ, ସତ ହେଉଛି ଏପରି ଅନେକ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।

କ୍ୱିନୋଆକୁ ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କ୍ୱିନୋଆରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ।

ଏହା ଅଣ୍ଡାରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ପରିମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିରେ ଫାଇବର, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର। ଗ୍ଲୁଟେନ୍-ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗହମ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ।

ଚଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଶେଷକରି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଚଣାରେ ୧୫ ରୁ ୧୯ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ; ଏଥିରେ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ଭରପୂର, ଯାହା ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

ପନିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ବିଶେଷକରି ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପନିରରେ ୧୮ ରୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ।

ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ।

ଡାଲି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଡାଲି ୯ ରୁ ୧୨ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏଥିରେ ଲୌହ, ଫାଇବର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୁର୍ବଳ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ହିଁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।

ଶାକାହାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋୟାବଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ସୋୟାବଡ଼ିରେ ୫୦ ରୁ ୫୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ।

ଏହା ଅଣ୍ଡା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଗଠନ, ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଭୋକ ନିବାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ, ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସୋୟା ଆଲର୍ଜି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

