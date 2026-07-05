ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ୫ଟି ଅଭ୍ୟାସ, ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣାନ୍ତୁ
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
Garuda Purana : ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହନ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରି ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦର ଧ୍ୟାନ
ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ରହେ, ତେବେ ସେଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍। ସ୍ନାନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ
ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ ହେବ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍। ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ଭଗବାନ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରୋଷେଇ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେଭଳି ଘରେ ବରକତ ଆସିନଥାଏ।
ଅହଂକାର ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ
ଅହଂକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଅହଂକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ଅହଂକାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ର ଏବଂ ମିଠା ବାଣୀ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରୋଜଗାରର କିଛି ଅଂଶ ଦାନ କରନ୍ତୁ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦାନ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଜଗାରର କିଛି ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଓ ଧନ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା
ଯଦି ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଳସ୍ୟକୁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶୋଇ ରହେ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ।