LIC ର ଏହି ୫ଟି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍କିମ ସବୁଠୁ ଭଲ?

ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ LI ର ଏହି ଟପ ୫ଟି ସ୍କିମ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।

By Priyanka Das

LIC Mutual Fund : ଆଜିର ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ LIC ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର କିଛି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

LIC ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୯୪ ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ। AMFI ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ଟ୍ରଷ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd., ଏବଂ LIC Mutual Fund Asset Management Limited ହେଉଛି ଏହାର ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ।

. LIC MF ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ଫଣ୍ଡ

ଏହି ସ୍କିମ୍ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୧୮.୫୧% ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ଏହାର NAV ୬୦.୦୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ନିବେଶକ ଏଥିରେ ମାସିକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର SIP କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାୟ ୩୪.୭୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା।

ମୋଟ ଆସେଟ: ₹୯୦୫ କୋଟି

ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ: ୧.୦୧%

ବେଞ୍ଚମାର୍କ: NIFTY Infrastructure TRI

ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ: ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା | ସର୍ବନିମ୍ନ SIP: ୨୦୦ ଟଙ୍କା

. LIC MF ଲାର୍ଜ ଏବଂ ମିଡ କ୍ୟାପ ଫଣ୍ଡ

ଏହି ସ୍କିମ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୬.୧୮% ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ଏହାର NAV ୪୩.୧୧ ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମାସିକ SIP ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୯.୯୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।

ମୋଟ ଆସେଟ୍: ₹୨,୭୧୦ କୋଟି

ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ: ୦.୯୦%

ବେଞ୍ଚମାର୍କ: NIFTY Large Midcap 250 TRI

ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ: ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା | ସର୍ବନିମ୍ନ SIP: ୨୦୦ ଟଙ୍କା

. LIC MF ନିଫ୍ଟି ନେକ୍ସଟ୍ ୫୦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ

ଏହି ସ୍କିମ୍ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୪.୪୧% ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ଏହାର NAV ୫୭.୬୨ ଟଙ୍କା। ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର SIP ରୁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୬.୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଜମା ହୋଇଛି।

ମୋଟ ଆସେଟ: ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ: ୦.୩୮%

ବେଞ୍ଚମାର୍କ: NIFTY Next 50 TRI

ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ: ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା | ସର୍ବନିମ୍ନ SIP: ୨୦୦ ଟଙ୍କା

. LIC MF ନିଫ୍ଟି ୧୦୦ ETF

ଏହି ସ୍କିମ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୩.୧୦% ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର NAV ୨୭୧.୯୮ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର SIP ରୁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୪.୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।

ମୋଟ ଆସେଟ: ₹୬୬୮ କୋଟି

ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ: ୦.୨୮%

ବେଞ୍ଚମାର୍କ: Nifty 100 TRI

ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ: ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା

. LIC MF ନିଫ୍ଟି ୫୦ ETF (Nifty 50 ETF)

ଏହି ସ୍କିମ୍ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୩.୦୫% ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାର NAV ୨୬୭.୪୬ ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ ମାସିକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର SIP ରୁ ୧୦ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨୪.୭୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହୋଇଛି।

ମୋଟ ଆସେଟ୍: ₹୭୯୯ କୋଟି

ଏକ୍ସପେନ୍ସ ରେସିଓ: ୦.୦୬%

ବେଞ୍ଚମାର୍କ: Nifty 50 TRI

ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ: ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା

ଦୀର୍ଘ ଅବଧିର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

 

 

