ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହାରିଲା CSK, ଗୌହାଟୀରେ ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ…
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା CSK।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା।
ଗୌହାଟୀର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ, CSK ୮ ୱିକେଟରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୨୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର ୧୨.୧ ଓଭରରେ ୧୨୮ ରନର ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଜିତିନେଇଥିଲା।
ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି CSK ତା’ର ପ୍ରଥମ ଓପନିଙ୍ଗ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପଛରେ ଏହି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦାୟୀ। ଆଉ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ଏହି ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
CSKର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଏହି ୫ଜଣ ଖେଳାଳି ଦାୟୀ:
୧. ନୁର ଅହମଦ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ନୁର ଅହମ୍ମଦ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨ ଓଭରରେ ୨୪ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ପାଇପାରି ନଥିଲେ।
୨. ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେନରୀ ୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୧୩.୩୦ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ରେ ୪୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇପାରିନଥିଲେ।
୩. ଶିବମ୍ ଦୁବେ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ୬ ରନ କରି ଶିବମ୍ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସାଥୀ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
୪. ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବୋଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲା। ଗାୟକୱାଡ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିବା ପରେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ CSK ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଆଶା କରିଥିଲା।
୫. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଇନ ଫର୍ମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସାମସନ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିବା ପରେ ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିଏସକେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲା।