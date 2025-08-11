ହାର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏହି 5 ନାଲି ଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ରଖେ ଦୂରରେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହୃଦରୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ରଖିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଜିକାଲି ହୃଦରୋଗ କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚାପ ଏବଂ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।
ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷକରି ଲାଲ ସୁପରଫୁଡ୍ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ।
୧. ଟମାଟୋ- ଟମାଟୋରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟ ଧମନୀକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।
୨. ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ- ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଦାହ କମ କରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ।
୩. ଲାଲ ଅଙ୍ଗୁର- ଲାଲ ଅଙ୍ଗୁରରେ ରେସଭେରାଟ୍ରୋଲ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରୋକେ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟାରୀ ଖାଦ୍ୟ ।
୪. ଆପଲ୍- ଆପଲ୍ରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ ।
୫. ନାଲି କଦଳୀ- କଦଳୀରେ ପଲିଫେନୋଲ ଏବଂ ଟାନିନ ରହିଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତକୁ ପତଳା ରଖେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଏହା ଅବରୋଧ ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।