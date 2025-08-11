ହାର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏହି 5 ନାଲି ଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ରଖେ ଦୂରରେ

ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏହି 5 ଫଳ ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହୃଦରୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ରଖିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆଜିକାଲି ହୃଦରୋଗ କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚାପ ଏବଂ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।

ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷକରି ଲାଲ ସୁପରଫୁଡ୍ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ।

୧. ଟମାଟୋ- ଟମାଟୋରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ନାମକ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ହୃଦୟ ଧମନୀକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Jioର ନିଦ ଉଡାଇବ BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନ! ଏତିକି…

ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଲୁଚିଥିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ…

୨. ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ- ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଦାହ କମ କରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ।

୩. ଲାଲ ଅଙ୍ଗୁର- ଲାଲ ଅଙ୍ଗୁରରେ ରେସଭେରାଟ୍ରୋଲ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରୋକେ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲାମେଟାରୀ ଖାଦ୍ୟ ।

୪. ଆପଲ୍‌- ଆପଲ୍‌ରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍‌ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌କୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରେ ।

୫. ନାଲି କଦଳୀ- କଦଳୀରେ ପଲିଫେନୋଲ ଏବଂ ଟାନିନ ରହିଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତକୁ ପତଳା ରଖେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଏହା ଅବରୋଧ ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

You might also like More from author
More Stories

Jioର ନିଦ ଉଡାଇବ BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନ! ଏତିକି…

ପଲିଥିନ ଜରିରେ ଲୁଚିଥିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ…

ମାଆକୁ ଏକା କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ…

ସିନରେ ସୀମାପାର…., ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ ଏ…

1 of 25,469