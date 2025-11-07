ଭାରତର ଏହି ୫ଟି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ନିଷେଧ, ଭୁଲରେ ବି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାର ଭୋଗ
ଭାରତର ଏହି ୫ଟି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ନିଷେଧ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ଦିର ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ପୂଜା କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏପରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ କ’ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।
ମେହେନ୍ଦୀପୁର ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର: ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମେହେନ୍ଦୀପୁର ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ, ଭଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ବିରି ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଠାକାର ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧା ଘରକୁ ଆସିପାରେ।
କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର: ଆସାମର ଗୌହାଟିରେ ଥିବା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଶକ୍ତି ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେବୀଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସାଦ ନିଷେଧ।
କାଳ ଭୈରବ ମନ୍ଦିର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଥିବା କାଳ ଭୈରବ ମନ୍ଦିରରେ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରସାଦ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ନୈନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର: ୫୧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ମନ୍ଦିର । ନୈନା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହଁ ଖଇବା ଉଚିତ। ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଘରକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର: କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଲାର ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ପୂଜା ପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସାଦ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରୁ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରସାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ।