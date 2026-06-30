ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜୁନ୍ ୨୯ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣାକୁ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଅନେକ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
New Rules From 1st July : ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଲପିଜି, ଆଧାର, ରେଲୱେ, ପାସପୋର୍ଟ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନିୟମ ନୂଆ ମାସରୁ ବଦଳୁଛି। କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।
୧. ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରୁ କଟକଣା ହଟୁଛି
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ସରକାର ଜୁନ୍ ୧୨ ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ରିଟେଲ୍ ପମ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିକୁ ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ଦେବାର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ବଲ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରିଟେଲ ପମ୍ପ ବଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଞ୍ଜୁମର ପମ୍ପରୁ ତେଲ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜମାଖୋରୀ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜୁନ୍ ୨୯ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ଏହି କଟକଣାକୁ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କହିବାନୁସାରେ, ଯୋଗାଣ (Supply) ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏବେ ଏହି ସବୁ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ଡିଜେଲ ବାଲା ସୀମା ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁଣିଥରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତେଲ କିଣିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଟେ।
୨. LPG, CNG ଏବଂ ATF ର ଦାମ୍ ବି ବଦଳିପାରେ
ପ୍ରତି ମାସର ପହିଲା ତାରିଖରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଦାମ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁଲାଇ ୧ ରେ ମଧ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ସିଏନଜି (CNG), ପିଏନଜି (PNG) ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଏଟିଏଫ୍ (ATF) ର ଦାମ୍ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରହିବ।
୩. ଆଧାରରେ ଇମେଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବେ ମାଗଣା
ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆଧାରରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ମାଗଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ୭୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ। ଏହି ଛାଡ଼ କେବଳ ନୂଆ ଆଧାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଇମେଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ଏମ୍-ଆଧାର (mAadhaar) ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା’ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହଜ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି।
୪. ପାସପୋର୍ଟ ବନାଇବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାସପୋର୍ଟ ଫିସ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପାସପୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଫିସ୍ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ଏବେ ୩୬ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟର ଫିସ୍ ୧୫०० ରୁ ବଢ଼ି ୨୫०० ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତତ୍କାଳ (Tatkal) ଶୁଳ୍କ ୩୫०० ରୁ ବଢ଼ି ୫००० ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୬୦ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟର ଫିସ୍ ୨००० ରୁ ବଢ଼ି ୩୫०० ଟଙ୍କା ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଶୁଳ୍କ ୪००० ରୁ ବଢ଼ି ୬००० ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ପାସପୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର ବନାଇବା, ହଜିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପାସପୋର୍ଟର ବୈଧତା (Validity) ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ପୂର୍ବପରି ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ।
୫. ଟ୍ରେନରେ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ
ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ବିନା ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ବିନା ସଠିକ୍ ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜରିମାନା ୨୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ୫୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ୨୦२୬ ଅଧୀନରେ ରେଲୱେ ଅଧିନିୟମ ୧୯୮୯ ର ଧାରା ୧୩୭ ଏବଂ ୧୩୮ ରେ କରାଯାଇଛି। ରେଲୱେର କହିବାନୁସାରେ, ବିନା ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ରୋକିବା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସଜା ପୂର୍ବପରି ହିଁ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ।
୬. କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
SBI କାର୍ଡ ମନୋନୀତ ଫୋନ୍ପେ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ନିୟମ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ବଦଳାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ରେଗାଲିଆ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ଏହି କାର୍ଡରେ ମାଗଣା ଘରୋଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜ୍ (Lounge) ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକରେ କମରେ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
୭. ଗାଡ଼ି କିଣିବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ
ନୂଆ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ (Kia India) ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଦାମ୍ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଉଛି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ କଞ୍ଚାମାଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
୮. ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ବଦଳୁଥିବା ନିୟମରେ ଗଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ନିୟମ କିମ୍ବା ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ୧ ରେ ବଦଳୁନାହିଁ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କାମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚାକିରିଆ ଏବଂ ବିନା ଅଡିଟ୍ ବାଲା କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ୩୧ ଅଟେ। ବିନା ଅଡିଟ୍ ବାଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ମାମଲା ପାଇଁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ଅଟେ। ତେଣୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ପରେ ଜରିମାନା ଏବଂ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିହେବ।
୯. LPG ଏବଂ PNG ଉଭୟ କନେକ୍ସନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ
ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏନଜି (PNG) ଉଭୟ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ୯୦ ଦିନର ସମୟସୀମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟସୀମା ଜୁନ୍ ୩୦ ରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଏନଜିକୁ ଶିଫ୍ଟ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଏହି ନିୟମ ବାସ୍ତବରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ମନେରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ କନେକ୍ସନ ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ କନେକ୍ସନକୁ ସମୟ ଥାଇ ଅପଡେଟ୍ କରିନେବା ଭଲ ହେବ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାସଙ୍ଗେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବୋଝ ବଢ଼ାଇବ ତ ପୁଣି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନେବା ଏବଂ ନିଜର ଜରୁରୀ କାମ ସମୟ ଥାଇ ସାରିଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର।