କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଏହି ୫ ଫଳ, ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତି ପରାମର୍ଶ
ଏହି ୫ ଟି ଫ୍ରୁଟ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ କର୍କଟ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜେନେଟିକ୍ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ କାରଣ, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ।
ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ବ୍ଲୁବେରି, ବ୍ଲାକବେରି ଏବଂ ରାସବେରି ପରି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ବେରି ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍, ଏଲାଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ପରି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର।
ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବିକାଶରୁ ରୋକିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ଡିଏନଏକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଫ୍ରିଜ୍-ଡ୍ରାଇଡ୍ ବେରି ଟ୍ୟୁମର ବୃଦ୍ଧିକୁ ୩୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରେ। ବେରି ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଷ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କିୱିରେ ଭିଟାମିନ ସି, ଫାଇବର, କ୍ୟାରୋଟିନୋଏଡ୍ସ ଏବଂ ପଲିଫେନୋଲ ଭଳି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଏନଏ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
କିୱି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ କୋଷ ମରାମତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କିୱି ଭଳି ଭିଟାମିନ ସି ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ, ପାଟି ଏବଂ ପେଟ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଏଡାମାମେ, କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ସୋୟାବିନ୍, ଆଇସୋଫ୍ଲାଭୋନ୍ସ ନାମକ ଉଦ୍ଭିଦ-ଭିତ୍ତିକ ଯୌଗିକ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ରିସେପ୍ଟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଡାମାମେରେ ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ ଉଭୟ ଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଓଜନ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବିନ୍ସ ଫାଇବର, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଫାଇବର ସେବନ ସଠିକ୍ ପାଚନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
ବିନ୍ସରେ ଥିବା ସାପୋନିନ୍ ଏବଂ ଫେନୋଲିକ୍ ଯୌଗିକ କର୍କଟ କୋଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିନ୍ସ ସାମିଲ କରିବା କର୍କଟ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ବ୍ରୋକୋଲି, ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବ୍ରସେଲ୍ସ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ପରି ପନିପରିବା ଗ୍ଲୁକୋସିନୋଲେଟ୍ସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶରୀର ଆଇସୋଥିଓସାଇନେଟ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋଲରେ ପରିଣତ କରେ।
ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଲିଭର ଏନଜାଇମକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ପନିପରିବାକୁ ହାଲୁକା ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଅଧିକ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଏନଜାଇମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
କନ୍ଦମୂଳର ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରଦାହ ଏବଂ କୋଷ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ। ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ କର୍କଟ କୋଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ କୋଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
ଏଥିରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।