Dream Astrology: ଏହି ୮ଟି ସ୍ବପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ୍! ଧନୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳେ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ…
ଏହି ୮ଟି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ କିଛି ଅଶୁଭ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କିଛି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଧନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି 8ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
1- ଯେଉଁମାନେ ସ୍ବପ୍ନରେ କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
2- ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଅନ୍ଧାର କୋଣରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ।
3- ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଧନ ମିଳିବ।
4- ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଧନୀ ହେବାର ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ।
5- ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଗଛ ଚଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ।
6- ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
7-ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ମହୁମାଛି ଘର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ।
8- ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପକୁ ଗାତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିୁଥିବାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରେ।