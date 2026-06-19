୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପ୍ଲେଇଂ ଏଲେଭେନ୍ରେ ଏହି ୮ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ! କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାହାର
୨୦୨୭ ଦิନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ୮ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆହତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏଲେଭେନରେ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍କା।
2027 ODI World Cup: ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ଶେଷ ୬ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆର ଆତିଥେୟତାରେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଖାଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପରଖିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ଲେଇଂ ଏଲେଭେନରେ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ? ଏଭଳି ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ।
ଏହି ୮ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳିବା ପକ୍କା
ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କର ଅଛି, ଯିଏ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଫର୍ମକୁ ଆଧାର କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗିଲ୍, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି-ଏହି ଟପ୍ ଅର୍ଡର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୪ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବେଶ୍ ଭଲଭାବେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆୟର ୨୪୩ ରନ୍ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟପ ସ୍କୋରର ଥିଲେ।
ଦିନିକିଆରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ୬୩.୨୧ର ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ରଖିଥିବା କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ୬ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଖେଳିବା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ମନେହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର।
ସେହିପରି ବୋଲିଂରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଦଳର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟମ ନାମ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଗତ ଏକ-ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଅନେକ ଭରସା ଦେଖାଇଛି। ବାକି ୩ଟି ସ୍ପଟ୍ (ସ୍ଥାନ) କୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।