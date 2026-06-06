ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କେବେ ବି ଲିକ୍ ହୋଇନି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଶିରୋନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି।
NEET-UG ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଏବଂ CBSE, CUET, ଏବଂ SSC-GD ପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ।
ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ:
ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୧୯୪୭ ରୁ ୧୯୫୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହାର ଗଠନମୂଳକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଗଠନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, କଠୋର ପ୍ରଶାସନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିଲା।
ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଥିଲା।
ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:
ଆଜାଦଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଥିଲା ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯାହା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୈଷୟିକ କର୍ମଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ସେ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ:
ଆଜାଦ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ସେ ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନର ଢାଞ୍ଚାରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ଦଶନ୍ଧି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆଜାଦ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଲଗାତାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲେ।
ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ୧୯୫୬ ମସିହାରେ, ସେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସାକ୍ଷରତା, ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ଅଲି କରିମ ଛଗଲା ଏବଂ ପି ଭି ନରସିଂହ ରାଓ:
ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୯୬୩ ରୁ ୧୯୬୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ, ସେ ନିୟମ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଦୃଢ଼ ପାଳନକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ କୋଠାରୀ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର ଗୋପନୀୟତା କେବେବି ଆପତ୍ତି କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ସମକାଳୀନ ଭାବରେ, ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓ ୧୯୮୫ ରୁ ୧୯୮୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ; ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଅଂଶ ଥିଲା।
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୯୮୬ର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ନବୋଦୟ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା।