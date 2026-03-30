ଆପଣଙ୍କ iPhone ଅସଲି କି ନକଲି? ଏହି କିଛି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ ଚେକ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସର, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ନକଲି ଆଇଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୁର୍ବଳ, ସୁରକ୍ଷା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଆପଲ୍ ର କୌଣସି ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟୋରରେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଠକାମିର ଶିକାର ନହେବା ପାଇଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
IMEI ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ: IMEI ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ *#06# ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନରେ IMEI ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବ। ତା’ପରେ, Apple ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରଟି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନମ୍ବରଟି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଫୋନ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇପାରେ।
କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ “ସାଧାରଣ > ବିଷୟରେ” ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜନ୍ତୁ। Apple ର Check Coverage ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେଠାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ନକଲି କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ହୋଇପାରେ।
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ: ଏକ ଅସଲି ଆଇଫୋନ୍ ସବୁବେଳେ iOS ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଆପଲର ନିଜସ୍ୱ ସଫ୍ଟୱେର୍। ନକଲି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ Android ରେ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ iOS ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯଦି Google Play Store ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଫୋନ୍ଟି ଅସଲି ନୁହେଁ।
ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ମୂଳ ଆଇଫୋନ୍ର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିନିଶ୍, ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାତୁ ଏବଂ କାଚ ବଡି, ଏକ ସଠିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ନକଲି ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ବଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଢିଲା, ଖରାପ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରକୃତ ଆଇଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଆପଲ୍ର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଥାଏ। ଯଦି ଫୋନ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଖାଏ, ଯେପରିକି ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଯେ ଡିଭାଇସ୍ଟି ନକଲି। ଏହା ସହିତ, USB ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଫୋନ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ iTunes କିମ୍ବା Finder ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଆଇଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନକଲି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସଂଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସିରି, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ସିରିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା କାମ ନକରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ଆଇଫୋନ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍, ତାହା ହୁଏତ ନକଲି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବାକ୍ସ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ।